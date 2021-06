Milan, gli highlights delle migliori giocate nella vittoria con l'Atalanta

E' stata la gara che ha valso lo storico ritorno in Champions del Milan e una delle più emozionanti della stagione rossonera: Atalanta-Milan non è stata solo l'ultima sfida dell'annata 2020/21 ma anche una serata emozionante. I canali social rossoneri hanno pubblicato gli highlights delle migliori giocate rossonere nella gara contro gli orobici dove spicca, senza dubbio, la prestazione di Kessie.

Which moment from #AtalantaMilan will stay with you ❓



Una partita da incorniciare, una serata che ci ha visto riconquistare la Champions: ecco le migliori giocate della vittoria di Bergamo 😉



Powered by @skrill #SempreMilan pic.twitter.com/78mOmwmVK2