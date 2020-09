Milan, i primi scatti di Brahim Diaz in allenamento con i rossoneri

Dopo le visite di ieri pomeriggio e la firma sul contratto di questa mattina, Brahim Diaz si è recato a Milanello per allenarsi con i suoi compagni. Su Twitter il Milan ha pubblicato le foto delle prima ore da giocatore rossonero dello spagnolo nel centro sportivo di Carnago.

The first snapshots of @Brahim Díaz in training

I primi scatti di Brahim Díaz in allenamento #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/y2ugytF4uD