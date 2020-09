Milan, il Malaga celebra Samu Castillejo e Brahim Diaz

“Due malagueñi del Malaga, uniti in un gigante come il Milan”. Così il club andaluso, via Twitter, celebra la riunione tra Brahim Diaz e Samu Castillejo. Entrambi cresciuti nelle giovanili dei Boquerones, seppur in momenti diversi delle rispettive carriere (ma fino al 2013 erano entrambi contestualmente nel club), e più in generale entrambi nativi della stessa città, oggi difendono invece i colori rossoneri.

Dos malagueños malaguistas juntos en un gigante como el @acmilan ❤



¡Vaya conexión!#LaAcademiaMCF 🧥 pic.twitter.com/W8JfR9zHHF — Málaga CF (@MalagaCF) September 6, 2020