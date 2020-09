Milan, il messaggio social per Zaniolo: "Forza Nicolò. Ti aspettiamo in campo"

La notizia che nessun tifoso italiano o amante del calcio è arrivata in mattinata: gli esami strumentali hanno confermato che l'infortunio di Nicolò Zaniolo è al legamento crociato sinistro. Tanti i messaggi d'affetto al giovane giallorosso, tra cui quello del Milan che sui propri profili social ha mostrato vicinanza al talento italiano. Questo il messaggio: "Forza Nicolò Zaniolo, ti siamo vicini e ti aspettiamo in campo"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Stay strong Nicolò Zaniolo. See you back on the pitch, soon! <br>Forza Nicolò, ti siamo vicini e ti aspettiamo in campo! </p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1303251860833345537?ref_src=twsrc%5Etfw">September 8, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>