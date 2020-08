Milan, il recap della prima giornata di allenamenti

Sui propri profili social il Milan ha pubblicato il recap della prima giornata di allenamenti a Milanello. I rossoneri, tornati sul campo, sono pronti a preparare la prossima stagione.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">️ Video recap of the first day back at Milanello <br><br>️ Il meglio dalla prima seduta di allenamenti <a href="https://twitter.com/hashtag/WeTheReady?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WeTheReady</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/xEXRngDu6m">pic.twitter.com/xEXRngDu6m</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1298326778109480962?ref_src=twsrc%5Etfw">August 25, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>