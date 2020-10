Milan, il ricordo social di Nordahl nel giorno del suo compleanno

Nella giornata odierna il Milan ha ricordato Gunnar Nordahl, primo marcatore della storia rossonera, che oggi avrebbe compiuto 99 anni.

Good o’ Gunnar was born on this day. A shining piece of our history, we’ll never forget you Nordahl!



Oggi nasceva un pezzo splendente della nostra storia, l'indimenticabile Nordahl! #SempreMilan pic.twitter.com/MkHt7gj5Ju