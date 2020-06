Milan, il saluto a Pierino Prati: "Arrivederci Pierino, non ti dimenticheremo mai"

Con un post sul proprio profiloTwitter il Milan ha riportato il saluto di San Siro e della squadra rossonera a Pierino Prati. Dopo aver poggiato un mazzo di fiori sulla panchina rossonera con la maglia numero 11 di Prati, Romagnoli e compagni hanno osservato un minuto di silenzio. Questo il messaggio del Milan: "Oggi il club e i tuoi tifosi ti rendono omaggio. Arrivederci Pierino Prati, non ti dimenticheremo mai."

