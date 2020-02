Che Ibrahimovic abbia una grande considerazione di se stesso non è una novità, infatti negli anni si è spesso definito come un leone che non ha nulla a che fare con il resto degli uomini. Ed ecco allora spiegato il suo simpatico post su Twitter in cui ruggisce.

Lions don't sound like humans pic.twitter.com/tTK9M6gA3I — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) February 5, 2020