Milan, il video della ripresa degli allenamenti a Milanello

Nella giornata odierna il Milan ha ripreso il lavoro in vista del derby di sabato 17 ottobre. A Milanello, fra i pochi uomini rimasti disponibili per mister Pioli, si è allenato anche il capitano Alessio Romagnoli, tornato in gruppo dopo diversi mesi d'assenza a causa di un infortunio muscolare. Il profilo Twitter del Milan ha pubblicato un breve video con le riprese dell'occasione.

Footage from today's training at Milanello

La ripresa degli allenamenti a Milanello

