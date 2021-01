Milan-Juventus, la presentazione della sfida dai social rossoneri: "Un duello che è storia. Una rivalità come nessun'altra."

Intervenuto sui propri canali Twitter, il Milan ha postato un bellissimo video di presentazione della sfida di questa sera tra Milan e Juventus. Le immagini riprendono le sfide della scorsa stagione, la tifoseria rossonera e i grandi volti delle due squadre. Le parole utilizzate per presentare la sfida sono: "Un duello che è storia. Una rivalità come nessun'altra."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">A rivalry like no other. Are you ready for tonight ❓<br>Un duello che è Storia. Siete pronti per <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanJuve?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanJuve</a> ❓<a href="https://twitter.com/hashtag/WeTheFire?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WeTheFire</a> <a href="https://t.co/YX0w2OxSr1">pic.twitter.com/YX0w2OxSr1</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1346849004903047168?ref_src=twsrc%5Etfw">January 6, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>