Milan, le foto dell'allenamento odierno: "Alzando i giri in vista del Verona"

Il Milan, come ogni giorno, ha postato sui propri canali social alcune foto tratte dall'allenamento odierno. Oggi, come riportato dal sito ufficiale, la squadra ha svolto un "inizio in palestra per l'attivazione muscolare, poi il gruppo è uscito sul campo per proseguire il riscaldamento con una serie di esercitazioni tecniche e, a seguire, un lavoro sul possesso palla. La sessione è proseguita con una partitella su campo ridotto che ha preceduto una serie di allunghi su metà campo per concludere la giornata".

Ecco le immagini postate su Twitter, corredate dalla descrizione: "Alzando i giri in vista del Verona".