Milan, le immagini dell'allenamento odierno a Milanello

Il profilo Twitter del Milan ha pubblicato alcune foto dei giocatori rossoneri impegnati questa mattina nell'allenamento odierno a Milanello: "Rotta verso il ritorno della Semifinale di Coppa Italia" è il messaggio scelto dal club milanista che accompagna queste immagini scattate nel Centro sportivo di Carnago.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">On track towards the second leg of the semis <br>Rotta verso il ritorno della Semifinale di <a href="https://twitter.com/hashtag/CoppaItalia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CoppaItalia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/JuveMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#JuveMilan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/shJhCWbJjw">pic.twitter.com/shJhCWbJjw</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1270018247107239938?ref_src=twsrc%5Etfw">June 8, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>