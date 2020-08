Milan, Soncin saluta: "Sono stati 5 anni fantastici, resterete nel mio cuore!"

Ieri è arrivata l'ufficialità del trasferimento di Matteo Soncin alla Pergolettese. Questo il messaggio d'addio dell'ormai ex portiere rossonero tramite un post su Instagram: "5 anni fa sono entrato a far parte di questa famiglia! Grazie a te Milan sono cresciuto come calciatore ma soprattutto come uomo! Ora è il momento per me di iniziare una nuova esperienza. Un grazie non sarà mai abbastanza. Sono stati 5 anni fantastici dove ho passato fino ad ora i momenti più belli della mia vita! Ho conosciuto persone che resteranno per sempre nel mio cuore. Ringrazio società, staff, magazzinieri, dottori, educatori e soprattutto ringrazio i miei compagni e fratelli che con loro ho condiviso tutto, dai momenti belli e quelli brutti, ai sacrifici fatti insieme a loro durante questi anni. A presto, Soncio”