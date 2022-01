Milan, tanti auguri a Montolivo: l'ex capitano rossonero compie 37 anni

Riccardo Montolivo, nato a Milano il 18 gennaio 1985, compie oggi 37 anni. Giocatore del Milan per 7 stagioni, squadra con cui ha concluso la sua carriera da giocatore, Riccardo ne è stato capitano, vincendo una supercoppa italiana nel 2016. Il Milan gli fa gli auguri con un post sui social. In totale Montolivo ha giocato in rossonero 158 partite e segnato 10 gol.