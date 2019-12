Milan, video social per il ritorno di Ibra: "Non è un'esercitazione"

Nel tardo pomeriggio è arrivata l'ufficialità del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Il club rossonero ha prodotto diversi contenuti social per dare il bentornato allo svedese, tra cui un video in cui viene mostrata la maglia, senza numero, del centravanti. "Non è un'esercitazione" commenta il profilo Twitter del Diavolo.