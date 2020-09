Milanello, squadra al lavoro e allenamento personalizzato per Romagnoli

Prosegue il lavoro del Milan in vista della sfida di giovedì contro il Rio Ave, e continua anche il lavoro di Romagnoli per recuperare dall'infortunio che l'ha tenuto fuori per l'avvio di questa nuova stagione. Per il capitano rossonero un allenamento personalizzato sul campo di Milanello, come si può vedere anche dal video pubblicato dall'account Twitter del Milan.

Today's training session with... the skipper working towards returning to action ©️



Squadra al lavoro a Milanello e allenamento personalizzato per il Capitano ©️#SempreMilan pic.twitter.com/3gQLl5RGoj — AC Milan (@acmilan) September 29, 2020