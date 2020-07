Napoli-Milan, la top 5 dei gol rossoneri allo stadio San Paolo

In avvicinamento alla gara tra Napoli e Milan, in programma questa sera, i canali social rossoneri hanno pubblicato la top 5 dei gol segnati dal Milan allo stadio San Paolo. Tra le perle proposte presenti anche alcuni gol decisivi come quello di Virdis nella vittoria del 1988.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"> <a href="https://twitter.com/hashtag/NapoliMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NapoliMilan</a>: Devils in Naples <br>🥅 Guarda la Top 5 dei gol rossoneri a Napoli <br>➡ Vota il più bello su <a href="https://t.co/4uNU4BxBRt">https://t.co/4uNU4BxBRt</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/IlNuovoModoDiVivereIlCalcio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IlNuovoModoDiVivereIlCalcio</a><a href="https://twitter.com/StarCasinoSport?ref_src=twsrc%5Etfw">@StarCasinoSport</a> <a href="https://t.co/vgbDHfiGk7">pic.twitter.com/vgbDHfiGk7</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1282306484634779649?ref_src=twsrc%5Etfw">July 12, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>