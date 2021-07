Obiettivo Dalot, il portoghese oggi ha iniziato il pre campionato con lo United

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo terzino, un profilo da alternare a Davide Calabria sulla corsia di destra. Ad oggi il nome preferito è sempre quello di Diogo Dalot, con i rossoneri che riprenderebbero il giocatore in prestito. Il Manchester United, squadra detentrice del cartellino, ad oggi non si è detta molto entusiasta di questa formula, ma potrebbe aprire al prestito oneroso con diritto di riscatto. Dalot, dopo un anno molto positivo con mister Pioli, tornerebbe volentieri a Milano. Ma nel frattempo che il mercato faccia il suo corso nella giornata odierna il portoghese si è presentato al ritiro dei Red Devils per cominciare la preparazione pre stagione.