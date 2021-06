Olanda-Ucraina, l'avvicinamento del Milan ricordando le leggende rossonere di queste nazionali

In avvicinamento alla sfida di questa sera tra Olanda e Ucraina, valevole per la fase a girone del gruppo C degli Europei 2021, il Milan ha pubblicato un video con alcune immagini degli olandesi rossoneri e del più celebre ucraino ex Milan: Shevchenko. Con una raccolta di immagini e di ricordi, il Milan ha quindi voluto pubblicare il proprio personale avvicinamento a questa sfida.

#Euro2020 #NED vs #UKR

To get in the mood for tonight’s match, let’s look back at two of our most iconic strikers: @MarcoVanBasten vs @jksheva7



Olanda-Ucraina a noi ricorda storie di gol... pic.twitter.com/NGek1qUrH4