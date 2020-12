On this day - 13/12/1992: Milan-Ancona 2-0, lo show di Papin a San Siro

Esattamente 28 anni fa, a San Siro, andava in scena la gara tra Milan e Ancona. La sfida, valevole per la tredicesima giornata di campionato, vide la grandissima prestazione di Jean-Pierre Papin autore di due reti. I canali social rossoneri hanno pubblicato gli highlights della sfida.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/OnThisDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OnThisDay</a> in 1992, JPP's dazzling show at San Siro ✨<br>Oggi, 28 anni fa, Jean-Pierre Papin regalava spettacolo a San Siro ✨ <br>Brought to you by <a href="https://twitter.com/skrill?ref_src=twsrc%5Etfw">@skrill</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/fZQoO8eaRD">pic.twitter.com/fZQoO8eaRD</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1338015798682533889?ref_src=twsrc%5Etfw">December 13, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>