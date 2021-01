On this day - 20/01/1985- Milan-Udinese 1-1: il leggendario esordio di Paolo Maldini

Esattamente 36 anni fa, in un 1-1 con l'Udinese in campionato, si registrava l'esordio in rossonero di Paolo Maldini. Il 20 gennaio 1985, a soli sedici anni, viene convocato da Liedholm per la gara con i friulani considerata l'assenza di Tassotti. Nonostante non avesse messo in conto di esordire, a causa dell'infortunio di Battistini Paolo Maldini è mandato in campo da Liedholm con la maglia numero 14. Schierato da terzino destro, gioca una grande partita e al termine della sfida l'allentore rossonero Liedholm afferma che «Paolo ha un grande avvenire». In rossonero Maldini ha giocato 902 partite, segnando 33 gol e vincendo innumerevoli trofei che hanno cristalizzato il suo nome nella storia rossonera. Maldini è stato ed è tutt'ora da direttore tecnico il simbolo del milanismo in Italia e nel mondo.

#OnThisDay in 1985: Paolo Maldini’s first of 648 Serie A games, all in



L’inizio di una storia indimenticabile: 36 anni fa oggi, la prima in Serie A di Paolo Maldini #SempreMilan pic.twitter.com/NYo59K69Nh — AC Milan (@acmilan) January 20, 2021