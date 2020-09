On this day - 23/09/18 Pink Bari-Milan 0-6: due anni fa la prima partita delle rossonere

Sui propri canali social il Milan non ha tardato celebrare uno storico anniversario. Esattamente due anni fa, infatti, contro il Pink Bari andava in scena la prima partita nella storia del Milan femminile. La vittoria contro la Pink Bari per 0-6 con il poker della Giacinti, infatti, è stato il primo passo nella storia della squadra rossonera.

#OnThisDay, 2️⃣ years ago, our Rossonere played their first official game. What a long way you have come, girls



Esattamente due anni fa, l'esordio ufficiale del Milan Femminile! Quanta strada da allora, rossonere #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/ydERoJnVEc