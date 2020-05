On this day - 31/05/2003: Milan-Roma 2-2: i rossoneri vincono la Coppa Italia

Il 31 maggio, nella storia rossonera, non porta alla mente solo tristi ricordi ma anche dolci successi. In questa data, infatti, nel 2003 il Milan a San Siro alzava la quinta Coppa Italia della sua storia contro la Roma. A San Siro, dopo la vittoria rossonera per 4-1 all'Olimpico, la squadra di Ancelotti riuscì a conquistare un pareggio per 2-2 con Rivaldo e Inzaghi che risposero alla doppietta di Totti.

In 2003, we added the Coppa Italia to the #UCL title #OnThisDay! 🤩

Do you remember who scored ❓



La festa continua…

Dopo la Champions League di Manchester, a San Siro arriva anche la Coppa Italia #SempreMilan pic.twitter.com/uoSD2vsD4B — AC Milan (@acmilan) May 31, 2020