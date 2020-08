On This day - 6/08/11: Milan-Inter 2-1, i rossoneri vincono la Supercoppa Italiana a Pechino

Il 6 agosto, nella storia rossonera, coincide con la conquista di uno degli ultimi trofei del recente passato. Esattamente 9 anni fa, allo Stadio Olimpico di Pechino i rossoneri di Massimiliano Allegri battevano in rimonta l'Inter di Gasperini grazie alle reti di Ibrahimovic e Boateng capaci di rispondere al vantaggio iniziale firmato da Wesley Snejider. Un successo importante che valse al Milan la Supercoppa Italiana.

