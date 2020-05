Opta - Inter-Milan 0-6: la doppietta di Comandini sono gli unici gol in maglia rossonera

L'11 maggio, nella storia rossonera, è ricordato come l'anniversario della grande vittoria del Milan sull'Inter per 6-0. Secondo quanto analizzato da Opta, analizzando la partita di un protagonista assoluto di quella partita come Gianni Comandini, i due gol messi a segno dall'ex numero 9 in quel match furono gli unici con la maglia rossonera e gli unici di testa.

2 - Gianni #Comandini ha segnato solo 2 gol con la maglia del #Milan in campionato (in 13 presenze), quelli furono anche i suoi primi due gol in carriera in #SerieA. Risposta.#11maggio #AccaddeOggi pic.twitter.com/4b8iYxPqLU — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 11, 2020