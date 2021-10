Ordine: "I fischi a Donnarumma non sono da paragonare agli ululati contro Koulibaly"

Franco Ordine, sul suo profilo Twitter, ha commentato l’episodio dei fischi a Gigio Donnarumma in occasione della partita dell’Italia contro la Spagna di San Siro di ieri sera. Ecco le sue parole: “Paragonare i fischi (legittimi) a Donnarumma agli ululati fiorentini contro Koulubaly è una volgare insalata. Ricordo che in passato la Nazionale è stata fischiata a Firenze e Cagliari per motivi meno nobili”.

