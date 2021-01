Pogba difende Ibrahimovic: "Zlatan razzista? E' ultima persona al mondo che definirei così. Non scherzate"

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Paul Pogba ha detto la sua sullo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku e sulle accuse di razzismo allo svedese. Queste le parole del centrocampista francese: "Zlatan razzista? Mi amava tantissimo quindi penso sia l'ultima persona a cui potrei pensare come razzista, Dai, non scherzate con lui"

Zlatan... racist? 🤨 He loves me too much so he's the last person I'd think of as racist! Come on, don't joke with that one! 🤣