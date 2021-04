Replay - Partnership esclusiva con MilanClubWorld: sconti e giveaway per i nostri followers

Il team di #Replay, composto dai ragazzi di "Milan Meeting Point" e dalla redazione di MilanNews.it, è lieto di annunciare una nuova ed esclusiva partnership con MilanClubWorld, sito di e-commerce a tinte rossonere ideatore di merchandising esclusivo rappresentante i vari Milan Club sparsi per il mondo: America, Italia, Europa, ce n'è davvero per tutti gli stili e gusti. L'iniziativa nasce soprattutto per dare la possibilità ai Milan Club di tutto il mondo di coprire le spese di mantenimento in un periodo che rende impossibile trasferte ed altre attività aggregative.

Questa partnership ovviamente porterà dei benefici ai nostri fan e followers: da questo momento fino alle 06:00 di lunedì 3 maggio ci sarà uno sconto del 15%, applicabile all'intero ordine, utilizzando il codice esclusivo: "Replay" al momento del checkout.

E le sorprese per voi non finiscono qui. Vi invitiamo ovviamente a continuare a seguirci in live su Facebook, Twitch e YouTube; nello specifico, abbonandovi al canale YouTube Alessandro Jacobone Milanista Non Evoluto avrete la possibilità di essere sorteggiati in giveaway di varie magliette esclusive di MilanClubWorld.