Rodriguez: "Torino club storico dal futuro ambizioso, ringrazio il Milan per gli ultimi tre anni"

Ricardo Rodriguez, intervenuto su Instagram, ha espresso le sue sensazioni dopo l'ufficialità del trasferimento al Torino, ringraziando anche il Milan per gli ultimi tre anni: "Per i prossimi 4 anni sarò un giocatore del Torino, una società con un passato storico ed un futuro ambizioso! Ringrazio il presidente, il mister e il direttore per la loro fiducia! Colgo inoltre l’occassione per ringraziare il Milan per gli ultimi 3 anni! Adesso non vedo l‘ora di poter indossare la mia nuova maglia granata!".