Ronaldo: "L'Italia è un paese fantastico che rimarrà sempre nel mio cuore"

Cristiano Ronaldo e il suo Manchester United sono atterrati in Italia in vista della sfida di domani sera contro l’Atalanta in Champions League. Il campione portoghese, tramite i suoi profili social, ha pubblicato un post scrivendo: “Sono tornato in Italia, un paese che ha accolto benissimo me e la mia famiglia, un posto fantastico che sarà per sempre nel mio cuore. So per esperienza personale che non è mai semplice giocare a Bergamo contro una squadra come l'Atalanta, ma faremo assolutamente del nostro meglio per mantenere il primo posto nel girone. Questa è la Champions League e noi siamo il Manchester United”.