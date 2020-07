Suso festeggia la qualificazione in Champions League: "Cosa, cosa, cosa?"

Dopo la sconfitta del Villareal per mano della Real Sociedad, è arrivata l'ufficialità della qualificazione in Champions League per il Siviglia. Questo evento coinvolge anche il Milan in quanto Suso, ormai ex giocatore rossonero, con la qualificazione europea è stato ufficialmente riscattato dagli andalusi. Sul proprio profilo Twitter, il nativo di Cadice ha festeggiato la qualificazione alla coppa con le grandi orecchie, torneo a cui parteciperà per la prima volta in carriera. Questo il suo Tweet:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">QUE QUE? What? 🤟🤟 <a href="https://t.co/pp3B0VKTyJ">https://t.co/pp3B0VKTyJ</a></p>— SusoFernandez (@suso30oficial) <a href="https://twitter.com/suso30oficial/status/1282762490988974081?ref_src=twsrc%5Etfw">July 13, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>