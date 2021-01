Tomori al Milan: i tifosi del Chelsea riempiono di insulti la società e Lampard sui social

La cessione di Tomori al Milan, in prestito con dirittto di riscatto, ha suscitato molti malumori nei tifosi del Chelsea. Infatti, come si può evincere dai commenti dei post social dei blues, i supporters londinesi hanno riempito di insulti il manager Franck Lampard e la società capitanata da Roman Abramovich, giudicando scandalosa ed inappropriata la mossa di mercato che ha portato il difensore inglese in rossonero.