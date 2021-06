Tomori e l'addio al Chelsea: "Grazie per tutto". E i tifosi Blues si scagliano contro la società

Intervenuto con un retweet sul suo profilo Twitter, il neo difensore rossonero ha voluto ringraziare il Chelsea dopo l'ufficialità del suo passaggio al Milan. Il difensore inglese, in allegato al comunicato del club londinese, ha scritto 'Grazie per tutto'. Sotto questo post, in particolare, migliaia i commenti dei supporter Blues che lo ringraziano e esprimono il loro rammarico per la decisione della società riguardo la sua cessione.

Thank you for everything. https://t.co/vhGQfFH4BA — Fikayo Tomori (@fikayotomori_) June 17, 2021