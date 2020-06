Transfermarkt - Italiani over 30 più costosi nella storia della Serie A: tantissimi ex rossoneri

Transfermarkt, portale specializzato nelle valutazioni e nelle statistiche dei calciatori, ha pubblicato una speciale top 10 dei trasferimenti over 30 più costosi nella storia della Serie A. Al primo posto si piazza un'operazione rossonera: il trasferimento dalla Juventus al Milan di Leonardo Bonucci per 42 milioni di euro. Nel resto della classifica, invece, spazio a tante altre trattativa rossonere come l'acquisto di Zambrotta dal Barcellona e di Oddo dalla Lazio.

