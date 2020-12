Verso Benevento-Milan, Leao: "Cominciamo l'anno nuovo così come abbiamo finito il 2020"

Anche questa mattina i rossoneri si sono ritrovati a Milanello per la sessione d'allenamento odierna: mister Pioli ha iniziato a preparare con i suoi ragazzi la sfida del 3 gennaio contro il Benevento. Il Milan andrà in Campania per affrontare la squadra allenata da Pippo Inzaghi nella prima giornata di Serie A del 2021. L'obiettivo è chiaro, quello di continuare a vincere come nel 2020. Anche Leao è dello stesso avviso, come dimostra il suo post su Instagram: "Iniziamo il nuovo anno così come abbiamo finito quello vecchio".