Verso Inter-Milan, Rebic sereno a Milanello: "Buon lunedì"

Dopo la brutta sconditta di sabato contro l'Atalanta il Milan tornerà in campo subito e lo farà domani sera contro l'Inter in un match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Sarà l'occasione giusta per i ragazzi di mister Pioli per riscattare la prova opaca contro la Dea; anche oggi a Milanello i giocatori hanno lavorato e si sono allenati. Nel centro sportivo di Carnago il clima è sereno e rilassato, come dimostra anche il post Instagram di Ante Rebic: "Buon lunedì".