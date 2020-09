Verso Rio Ave-Milan, Donnarumma: "È di nuovo tempo di Europa League"

Questa mattina i rossoneri si sono ritrovati a Milanello e alle 10:30 hanno iniziato la sessione odierna d'allenamento in preparazione della gara di giovedì sera contro il Rio Ave, valida per i Playoff di Europa League. Gigio Donnarumma su Instagram ha postato una foto in vista della sfida contro i portoghesi: "È di nuovo tempo di Europa League".