VIDEO - Ibra in bici a petto nudo: "Libertà"

Negli ultimi giorni si è parlato tanto delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che sta affrontando l'infortunio al ginocchio patito nel match contro la Juventus con una terapia conservativa. In attesa della visita di fine mese per fare un punto preciso sulle situazione, il centravanti rossonero è in Svezia a godersi un po' di meritato riposo insieme alla sua famiglia. Pochi minuti fa Zlatan ha pubblicato sui suoi social un video che lo riprende mentre va in bicicletta a petto nudo. La caption scelta da Ibra è: "Freedom". Libertà.