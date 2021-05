VIDEO - Il gran tiro al volo di Kessie in allenamento a Milanello

Anche oggi i rossoneri si sono allenati in vista della sfida di domenica sera contro il Cagliari, match che molto probabilmente sarà decisivo per la qualificazione aritmetica in Champions. A Milanello si sono svolte esercitazioni su varie situazioni offensive, in particolare sulle imbucate dalla trequarti per il compagno che si butta dentro in area. In video si può vedere la gran conclusione di Franck Kessie, che al volo di destro non lascia scampo al portiere.