VIDEO - Milan, il backstage dello sbarco di Olivier Giroud

Ufficializzato nella giornata di ieri, Olivier Giroud tornerà a Milano il 26 luglio. Dopo aver sostenuto tutto l'iter per il suo definitivo passaggio in rossonero, il francese infatti è ripartito per qualche giorno di vacanza. Nel frattempo, il Milan ha pubblicato il video del suo sbarco nella città meneghina in formato backstage. Ecco, di seguito, le immagini: