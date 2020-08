VIDEO - Milan, le statistiche di Calahnoglu: quantità e qualità per il 10 rossonero

Con un video pubblicato sui propri profili social, il Milan ha pubblicato una clip celebrativa della grande stagione di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, specie dopo la ripresa del campionato, è stato un grande protagonista in termini di assist e gol segnati ma non solo. In questo video vengono ripercorse tutte le statistiche del centrocampista turco.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Quantity and quality all in one: <a href="https://twitter.com/hakanc10?ref_src=twsrc%5Etfw">@hakanc10</a> <br>Check out his stats, exclusively on our App <a href="https://t.co/k2zluibzhx">https://t.co/k2zluibzhx</a> <br>Quantità e qualità: Hakan Çalhanoğlu <br>Le stats del rossonero, in esclusiva sulla nostra App <br>Sponsored by <a href="https://twitter.com/skrill?ref_src=twsrc%5Etfw">@skrill</a>. Make your money move <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/8IxR9sXpHY">pic.twitter.com/8IxR9sXpHY</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1294221443916537862?ref_src=twsrc%5Etfw">August 14, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>