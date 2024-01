Adarabioyo dà subito l'addio al Fulham? L'agente smentisce, ma tanti club...

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha riportato su X quanto segue sulla situazione di Tosin Adarabioyo, difensore centrale del Fulham accostato nelle ultime settimane al Milan: "L'agente di Tosin Adarabioyo ha smentito alcune 'fake news' secondo cui il difensore centrale avrebbe già comunicato al Fulham che lascerà come free agent. Il contratto di Tosin scade a giugno e c'è un forte interesse da parte di molti club ma ancora nessuna decisione è stata presa".

🚨️️ Tosin Adarabioyo’s agent has denied some ‘fake news’ about centre back already communicating to Fulham that he’s leaving as free agent.



Tosin’s contract expires in June and there’s strong interest from many clubs but no decision has been made yet. pic.twitter.com/GCulElKSo5