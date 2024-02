Ag. Dragusin: "Interesse concreto del Milan, senza offerte dall'estero saremmo rimasti in Italia"

Con il calciomercato ormai alle spalle e con in testa l'importante sfida di Europa League contro il Rennes, per il Milan la questione legata al difensore ex Genoa, Radu Dragusin, sembra ormai acqua passata. E' tornato invece a parlare il procuratore dell'attuale centrale del Tottenham, menzionando nel proprio discorso anche i rossoneri. Intervistato da 'Radio CRC, queste le dichiarazioni di Florin Menea, agente di Dragusin.

L'interesse del Milan: "De Laurentiis era pronto a chiudere l’affare, era lì con l’offerta, erano quasi pari con le altre, ma non era una questione di soldi. C’era anche il Milan interessato oltre al Napoli in Italia. Era attaccato ai tifosi del Genoa, era un po’ difficile accettare l’Italia, ma non potevi dire di no a squadre importanti come Milan e Napoli. Senza offerte da fuori dall’Italia, forse saremmo andati in una squadra italiana".