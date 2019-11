Ag. Rodriguez: "Buona aria a Casa Milan, i rossoneri torneranno grandi"

Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del proprio assistito e di altre tematiche d'attualità in casa rossonera: "In casa Milan tira una buona aria, in società ci sono 3 grandi professionisti che capiscono di calcio. Oggi sono stato a Casa Milan, c'è stato un confronto con la società, ma giusto una chiacchierata in cui abbiamo confermato reciproco rispetto. Accoglienza di Ancelotti a San Siro? Ha fatto la storia del Milan, qui è molto rispettato e di certo San Siro lo accoglierà come merita. Il Milan è ferito, ma proprio per questo cerca riscatto contro il Napoli anche perchè i tifosi ci credono e saranno in tantissimi sugli spalti. Gattuso al Napoli? Ho avuto l'onore di conoscere Gattuso, mi augurerei nella nostra Italia che i politici mettano la passione che mette Rino nel fare suo lavoro. Gli si può dare ogni squadra in mano perchè è un allenatore che crea gruppo, rispetta i giocatori e porta risultati. Sarebbe un bel matrimonio col Napoli, una piazza calda come quella azzurra potrebbe esaltare Gattuso, ma ogni discorso non può essere fatto adesso che il Napoli è allenatore da un ottimo coach quale Ancelotti. Ibrahimovic? A Milano i tifosi vorrebbero Ibrahimovic, ma non so nulla, certe cose di mercato non le conosco. Credo che questa dirigenza abbia solo bisogno di tempo per lavorare perchè sa esattamente di cosa ha bisogno la squadra e sono sicuro che il Milan tornerà grande".