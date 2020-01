AS - Milan-Siviglia: accordo imminente per Suso

Oltre a Marca, anche AS, altro quotidiano sportivo spagnolo molto importante, parla di un accordo imminente tra Milan e Siviglia per Suso: lo spagnolo sbarcherà in Andalusia in prestito per un anno e mezzo con opzione d’acquisto a 25 milioni di euro che diventerebbe obbligatoria al raggiungimento di determinate condizioni. L'ex Liverpool, che ha già un accordo con il Siviglia, è molto apprezzato dal tecnico Lopetegui.