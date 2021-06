Asse caldo Milan-Real: il Diavolo sta ultimando i dettagli di Diaz, parla di Odriozola e valuta Ceballos come nuovo 10

Come riporta questa mattina Tuttosport, è sempre molto caldo l'asse tra il Milan e il Real Madrid sul mercato: il club di via Aldo Rossi sta infatti ultimando con i Blancos gli ultimi dettagli per il ritorno in rossonero di Brahim Diaz, parla del terzino Alvaro Odriozola e valuta Dani Ceballos come nuovo numero 10.