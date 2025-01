Asse Milano-Monza: piste Origi-Ballo possono facilitare Bondo per l'estate

vedi letture

L'asse Milano-Monza potrebbe diventare molto calda nelle prossime ore o giorni ma anche nei prossimi mesi. Oggi la Gazzetta dello Sport conferma quanto emerso ieri sull'interesse dei brianzoli per i due esuberi rossoneri: il terzino senegalese Fodè Ballo-Tourè e l'attaccante belga Divock Origi. Entrambi sono fuori dai piani del club: il difensore ha giocato un paio di partite con Milan Futuro mentre il centravanti dopo il prestito al Nottingham Forest, di fatto non si è più fatto vedere dalle parti di Milanello (in accordo con la società).

In attesa di capire se effettivamente prossimamente ci saranno risvolti per i due calciatori in questa finestra di gennaio, questa trattativa potrebbe aprire la pista o comunque rendere più piana la strada che porta il Milan a un pallino di mercato come Warren Bondo. L'ipotesi di un inserimento in rosa sarebbe da valutare più per l'estate prossima, secondo quanto scrive la rosea.