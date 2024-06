Atletico Madrid, Cerezo chiude le porte all'uscita di Morata: "Proseguirà qui"

Nel corso di questi giorni si è tanto parlato del futuro di Alvaro Morata, il quale starebbe spingendo per andare via dall'Atletico Madrid dopo che la società si sarebbe messa alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare al Cholo Simeone per la prossima stagione. A fronte di questo l'attaccante spagnolo ex Juve è stato accostato a diverse squadre, fra le altre anche il Milan, ma l'impressione è che il suo futuro possa essere ancora ai Colchoneros, come d'altronde confermato anche dal presidente Enrique Cerezo ai microfoni di AS.

In merito a questo discorso il numero uno del club madrileno ha detto: "Penso che la questione di Álvaro Morata sia una questione che non presenta problemi. È un giocatore magnifico, è il numero nove della squadra spagnola ed è un giocatore della nostra squadra, e penso che continuerà ad essere un giocatore dell'Atlético de Madrid".

Morata ha segnato 21 gol nell'ultima stagione a Madrid e ha esordito col botto agli Europei contribuendo al 3-0 rifilato alla Croazia.

Milan-Morata un'opportunità? Ci sono due ostacoli

Oggi il Corriere dello Sport riprende la notizia e scrive dell'opportunità data dalla clausola rescissoria di "soli" 12 milioni. Morata ha 31 anni e un'indubbia esperienza sia a livello internazionale che nel campionato italiano, come alternativa in attacco potrebbe essere un buon colpo. Ci sono però due ostacoli non indifferenti. Il primo è che con un costo così basso ci sarà molta concorrenza per accaparrarsi il calciatore; in secondo luogo c'è da considerare lo stipendio non banale che percepisce lo spagnolo.