Milan-Morata un'opportunità? Ci sono due ostacoli

Dalla Spagna, nella giornata di ieri, è rimbalzata un'indiscrezione secondo cui anche il Milan potrebbe essere interessato ad Alvaro Morata, centravanti dell'Atletico Madrid e capitano della nazionale spagnola. L'ex Juventus non rientra più nei piani dei Colchoneros e potrebbe riconsiderare una terza avventura in Italia - a cui è legatissimo anche per motivi familiari - dopo le due parentesi in bianconero. Sull'attaccante ci sarebbe anche il club rossonero che quest'estate cerca una punta: potrebbe arrivare anche come soluzione parallela al nuovo numero 9.

Oggi il Corriere dello Sport riprende la notizia e scrive dell'opportunità data dalla clausola rescissoria di "soli" 12 milioni. Morata ha 31 anni e un'indubbia esperienza sia a livello internazionale che nel campionato italiano, come alternativa in attacco potrebbe essere un buon colpo. Ci sono però due ostacoli non indifferenti. Il primo è che con un costo così basso ci sarà molta concorrenza per accaparrarsi il calciatore; in secondo luogo c'è da considerare lo stipendio non banale che percepisce lo spagnolo.