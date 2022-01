Attento Milan: Borussia Dortmund e Newcastle sono su Botman

Nella giornata di ieri, i dirigenti del Milan hanno avuto nuovi contatti con il Lille per Botman. Questo perché sul difensore si stanno muovendo anche altri club. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore il Borussia Dortmund ha provato a strappare subito l’olandese al Lille. E c’è sempre il Newcastle, che ha messo sul piatto 40 milioni di euro e potrebbe tentare un ultimissimo assalto oggi. In casa Milan, però, c’è ottimismo. I rossoneri, infatti, fanno leva sul vantaggio acquisito in questi mesi e sono pronti a puntare con decisione su Botman in vista del mercato estivo.